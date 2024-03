Le Congrès américain a adopté samedi à une écrasante majorité un projet de loi de finances d'un montant de 1 200 milliards de dollars, maintenant le financement du gouvernement jusqu'à la fin de l'année fiscale qui a commencé il y a six mois. Ce projet de loi a été transmis au président Joe Biden pour qu'il le signe et évite ainsi une fermeture partielle du gouvernement.

La loi a été adoptée par 74 voix contre 24.

Les principales agences fédérales, notamment les départements de la sécurité intérieure, de la justice, de l'État et du Trésor, qui abrite l'Internal Revenue Service, resteront financées jusqu'au 30 septembre, après l'adoption du projet de loi par le Sénat à majorité démocrate.

En revanche, la mesure ne prévoit pas de financement pour l'aide militaire à l'Ukraine, à Taïwan ou à Israël, qui figure dans un autre projet de loi adopté par le Sénat et que la Chambre des représentants, dirigée par les républicains, n'a pas pris en compte.

Les dirigeants du Sénat ont passé des heures vendredi à négocier un certain nombre d'amendements au projet de loi de finances, qui ont finalement été rejetés. Ce retard a repoussé l'adoption du projet de loi au-delà de la date limite de vendredi minuit.

Le Bureau de la gestion et du budget de la Maison-Blanche a toutefois publié une déclaration indiquant que les agences ne recevraient pas l'ordre de fermer leurs portes, se disant convaincu que le Sénat adopterait rapidement le projet de loi, ce qu'il a fait.

Si le Congrès est parvenu à ses fins, de profonds clivages partisans se sont à nouveau manifestés, ainsi que d'âpres désaccords au sein de la majorité républicaine de la Chambre des représentants, qui est étroite et fracturée. La représentante conservatrice Marjorie Taylor Greene a menacé de faire voter la destitution du président de la Chambre, Mike Johnson, un collègue républicain, pour avoir permis l'adoption de la mesure.

Le projet de loi de 1 012 pages prévoit un financement de 886 milliards de dollars pour le ministère de la défense, y compris une augmentation pour les troupes américaines. M. Biden, un démocrate, a indiqué qu'il le signerait.

M. Johnson, comme il l'a fait plus de 60 fois depuis qu'il a succédé à son prédécesseur Kevin McCarthy en octobre, s'est appuyé sur une manœuvre parlementaire vendredi pour contourner les partisans de la ligne dure au sein de son propre parti, ce qui a permis à la mesure d'être adoptée par un vote de 286 à 134, avec un soutien nettement plus important des démocrates que des républicains.

Pendant la majeure partie des six derniers mois, le gouvernement a été financé par quatre mesures palliatives à court terme, ce qui témoigne de l'acharnement répété dont les agences de notation ont prévenu qu'il pourrait nuire à la solvabilité d'un gouvernement fédéral dont la dette s'élève à près de 34,6 trillions de dollars.

"Cette loi est véritablement une loi de sécurité nationale : 70 % du financement de ce paquet est destiné à notre défense nationale, y compris les investissements qui renforcent notre préparation militaire et notre base industrielle, fournissent des augmentations de salaire et de prestations à nos courageux militaires et soutiennent nos alliés les plus proches", a déclaré la sénatrice républicaine Susan Collins, l'une des principales négociatrices du projet de loi.

Les opposants considèrent que le projet de loi est trop coûteux.

"C'est imprudent. Il conduit à l'inflation. C'est un vote direct pour voler votre salaire", a déclaré le sénateur Rand Paul, qui fait partie d'un groupe de républicains qui s'opposent généralement à la plupart des projets de loi sur les dépenses.

La dernière fermeture partielle du gouvernement fédéral a eu lieu sous la présidence de Donald Trump, du 22 décembre 2018 au 25 janvier 2019. L'interruption record des services gouvernementaux est survenue alors que le républicain insistait pour obtenir de l'argent afin de construire un mur le long de la frontière des États-Unis avec le Mexique et n'était pas en mesure de négocier un accord avec les démocrates.

GREENE S'EMPORTE

Le nouveau projet de loi budgétaire a été adopté par la Chambre des représentants avec 185 voix démocrates et 101 voix républicaines, ce qui a conduit Mme Greene, une conservatrice pure et dure, à présenter sa mesure visant à évincer M. Johnson.

Cette initiative a fait écho au mois d'octobre, lorsqu'un petit groupe de conservateurs purs et durs avait organisé un vote visant à destituer M. McCarthy pour s'être appuyé sur les démocrates afin de faire adopter une mesure provisoire destinée à éviter une nouvelle fermeture partielle du gouvernement. Ils étaient en colère contre M. McCarthy depuis le mois de juin, lorsqu'il s'était mis d'accord avec M. Biden sur les grandes lignes des dépenses pour l'exercice 2024 qui ont été adoptées vendredi.

L'éviction de M. McCarthy a interrompu les travaux de la Chambre des représentants pendant trois semaines, les républicains ayant du mal à se mettre d'accord sur un nouveau chef de file, une expérience que de nombreux membres du parti ont déclaré ne pas vouloir répéter à l'approche des élections de novembre.

Mme Greene a déclaré qu'elle ne demanderait pas un vote immédiat sur la motion qu'elle a déposée pour forcer M. Johnson à partir.

"J'ai déposé une motion d'annulation aujourd'hui. Mais il s'agit plus d'un avertissement que d'une lettre de licenciement", a déclaré la républicaine de Géorgie à la presse.

En effet, certains démocrates ont déclaré vendredi qu'ils voteraient en faveur du maintien de M. Johnson s'il demandait un vote sur un programme d'aide à la sécurité de 95 milliards de dollars déjà approuvé par le Sénat en faveur de l'Ukraine, d'Israël et de Taïwan.

Il est peu probable que cette mesure soit mise à l'ordre du jour dans un avenir proche, les législateurs quittant Washington pour une pause de deux semaines.

Des poches d'opposition républicaine à un financement accru de l'Ukraine ont fait craindre que la Russie n'érode sérieusement la capacité de Kiev à continuer à se défendre.

En effet, le départ imminent de deux membres de son groupe parlementaire - Ken Buck et Mike Gallagher - devrait réduire sa majorité à 217-213 dans un mois. À ce moment-là, M. Johnson pourrait se permettre de ne perdre qu'une seule voix de son parti sur toute mesure à laquelle les démocrates s'uniraient pour s'opposer.