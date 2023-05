S&P 500 : Dans le vert en attendant le PIB US

Par Hier à 13:52Par Laurent Polsinelli Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 4101 / 4143 Après avoir terminé en baisse de 0.73% à 4115 points hier, suite à l'absence d'avancée sur le plafond de la dette américaine, l'indice S&P500 progresse de 0.6% en préouverture tandis que l'Europe tente de réduire ses pertes.



Du côté des statistiques, le PIB US et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30 puis les promesses de ventes de logements à 16h.



En données horaires, la consolidation se poursuit. A court terme, le sens de sortie des 4101/4143 points devrait être déterminant. Une sortie par le haut de cette zone militerait pour l'amorce d'une reprise technique avec les 4178 points comme premier objectif. Partager

