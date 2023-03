Début de semaine dans le vert 27/03/2023 | 13:36 Laurent Polsinelli 27/03/2023 | 13:36 Envoyer par e-mail :

Contrairement à l'Europe qui a terminé en nette baisse vendredi dernier, minée par les inquiétudes sur le secteur bancaire, le S&P500 a clôturé en hausse de 0.56% à 3970 points tandis que les autorités américaines ont rassuré.

L'indice américain devrait poursuivre sur sa lancée en ce début de semaine, soutenu par le rachat des dépôts et prêts de Silicon Valley Bank par First Citizens. Le S&P500 s'adjuge 0.7% en préouverture.



Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui.



Techniquement, le S&P500 oscille depuis plusieurs séances au sein du range 3909/4039 points. On attendra la sortie de cette zone d'indécision pour agir dans un sens comme dans l'autre. La volatilité pourrait perdurer au gré des nouvelles sur les valeurs bancaires et ce, dans l'attente des données sur l'inflation des deux côtés de l'Atlantique vendredi.

