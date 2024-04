Après avoir terminé en hausse de 0.74% à 5199 points hier, dans la perspective d'une possible baisse de taux en zone euro en juin, et après un indice PPI meilleur que prévu (+0.2% contre +0.6 le mois dernier), l'indice S&P500 cède pour le moment 0.2% en préouverture.



Citigroup gagne 1.5% en préouverture, après ses résultats, JPMorgan cède 2% et Wells Fargo 1%.



Du côté des statistiques, les prix à l'importation sont attendus à 14h30 et l'indice du Michigan à 16h.



Graphiquement, le S&P500 demeure en phase de consolidation horizontale, ne montrant pour le moment pas de réel signe de faiblesse. Seul l'enfoncement des 5137 points militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 5105 points.