Le S&P 500 a atteint un record intrajournalier pour la première fois en deux ans vendredi, grâce aux gains des fabricants de puces et des valeurs technologiques de premier plan, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA).

Effaçant les derniers effets d'une chute de près de 25 % qui a débuté en 2022, l'indice de référence du marché boursier américain, largement suivi, était en hausse de 0,8 % à 4817,92 points, battant son précédent record intrajournalier de 4818,62 points enregistré le 4 janvier 2022.

COMMENTAIRES : ANTHONY SAGLIMBENE, CHIEF MARKET STRATEGIST, AMERIPRISE FINANCIAL, TROY, MICHIGAN

Les actions continuent de démontrer leur résistance malgré un début d'année en demi-teinte.

Les gains réalisés cette semaine par les grandes entreprises technologiques, qui contribuent à pousser les indices plus larges vers des records, montrent que les investisseurs ne sont pas prêts à abandonner les gagnants de l'année dernière. Et malgré une légère hausse des rendements des obligations d'État ce mois-ci, les actions continuent d'escompter un atterrissage en douceur de l'économie américaine en 2024. CYRUS AMINI, CHIEF INVESTMENT OFFICER, HELIUM ADVISORS, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA

Le S&P500 a passé la majeure partie de l'année 2023 à défier les experts et les investisseurs pour enregistrer des résultats spectaculaires. La performance globale de l'indice a été presque entièrement tirée par les sept sociétés nouvellement baptisées "Magnificent Seven", qui représentent désormais environ 30 % de l'indice. Ce type de concentration n'a été observé que lors de la bulle Internet. Si l'on tient compte de la faible probabilité d'une baisse des taux en raison de l'affaiblissement du marché du travail et de la stabilisation de l'inflation, le marché semble suracheté et il est grand temps que les valorisations s'alignent à nouveau sur les bénéfices. Nous ne pensons pas qu'une baisse massive soit probable, mais les actions doivent revenir à la réalité le plus tôt possible. LISA ERICKSON, CHEF DES MARCHÉS PUBLICS, U.S. BANK WEALTH MANAGEMENT, MINNEAPOLIS

"C'est vraiment une journée encourageante en termes d'action, et 4800 a certainement été un niveau clé qui a été difficile à franchir. Si nous continuons à évoluer dans cette direction, ce sera un signe très positif." (Compilé par l'équipe Global Finance & Markets Breaking News)