Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement progressé au dernier jour d'une année 2023 mouvementée, l'indice de référence S&P 500 et le Dow Jones oscillant autour de sommets record, en raison des attentes croissantes d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale au début de l'année prochaine.

Le Dow Jones a atteint son plus haut niveau historique jeudi, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, se sont également rapprochés de leur plus haut niveau en un an. L'indice de référence S&P s'est rapproché de son plus haut intrajournalier du 4 janvier 2022.

Les trois principaux indices visaient également leur neuvième gain hebdomadaire consécutif, ainsi que des progressions mensuelles et trimestrielles.

Ils étaient prêts à enregistrer des gains à deux chiffres en 2023, le Nasdaq étant en passe de réaliser sa plus forte progression annuelle depuis 2003, après avoir fortement rebondi l'année dernière.

Les hausses de taux agressives de la Fed ayant pour effet de refroidir le marché du travail américain et de peser sur l'économie, les investisseurs ont amplifié leurs prévisions de réduction des taux à l'approche de 2024.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité que les décideurs politiques réduisent le taux cible des fonds fédéraux de 25 points de base en mars s'élevait à 70,1 %.

L'année 2023 a été marquée par des hausses agressives des taux de la Fed, qui ont finalement été interrompues en septembre, par la crise bancaire américaine en mars, par un boom des actions dans le domaine de l'intelligence artificielle, par la guerre entre Israël et le Hamas, par des préoccupations économiques qui ont finalement renforcé les paris sur l'assouplissement de la politique, entre autres.

Le secteur des technologies de l'information devrait être le plus performant en 2023, avec une hausse de 56,8 %, grâce à l'exubérance de l'intelligence artificielle et à l'envolée des actions des mégapoles, tandis que le secteur défensif des services publics a été le plus touché, avec une baisse de 10,1 %.

Nvidia et Meta Platforms ont été les principaux gagnants annuels de l'indice S&P 500, avec des gains d'environ trois fois.

Les investisseurs se préparent aux fêtes de fin d'année et les marchés resteront fermés le lundi 1er janvier, jour du Nouvel An.

À 5:39 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en hausse de 17 points, soit 0,04%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,75 points, soit 0,06%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 21,75 points, soit 0,13%.

Parmi les entreprises, Uber Technologies et Lyft ont perdu respectivement 1,3 % et 4,8 % dans les échanges de pré-marché, suite à l'annonce de la dégradation des plateformes de covoiturage par Nomura. (Reportage d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)