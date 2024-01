Le principal indice boursier du Canada a progressé vendredi, récupérant une grande partie de sa baisse hebdomadaire, les espoirs croissants d'un atterrissage en douceur de l'économie ayant soutenu les actions des sociétés financières et immobilières.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 149,79 points, soit 0,7 %, à 20 906,52. Pour la semaine, l'indice a baissé de 0,4 %, après avoir affiché vendredi dernier son niveau de clôture hebdomadaire le plus élevé en 21 mois.

Wall Street s'est également redressée, le S&P 500 atteignant un niveau de clôture record.

"Angelo Kourkafas, stratège principal en investissements chez Edward Jones, a déclaré : "Il y a plus d'enthousiasme à propos d'un atterrissage en douceur. "Les données économiques continuent d'être solides aux États-Unis, tandis que les attentes en matière d'inflation ... continuent de diminuer".

Le moral des consommateurs américains a atteint son niveau le plus élevé depuis deux ans et demi, dans un contexte d'optimisme croissant quant aux perspectives d'inflation et aux revenus des ménages.

Les données nationales ont montré que les ventes au détail ont baissé de 0,2 % en novembre par rapport à octobre, mais les premières estimations indiquaient un rebond en décembre.

Les valeurs financières, le secteur le plus pondéré sur le marché de Toronto, ont augmenté de 1,2 % et les valeurs technologiques ont terminé en hausse de 1,6 %.

La Banque du Canada doit prendre une décision sur les taux d'intérêt mercredi. Selon un sondage Reuters, la banque centrale attendra au moins jusqu'en juin pour réduire son taux d'intérêt directeur, car les pressions sur les prix restent fortes.

"Que ce soit en mars, en avril ou quelques mois plus tard, nous allons assister à un tournant majeur vers une politique moins restrictive, ce qui est positif pour les actions", a déclaré M. Kourkafas.

L'immobilier, qui tend à être particulièrement sensible aux perspectives des taux d'intérêt, a augmenté de 2,6 %.

La société de gestion d'investissements Blackstone a accepté de privatiser Tricon Residential Inc. dans le cadre d'une transaction de 3,5 milliards de dollars. Les actions de Tricon ont bondi de 27,3 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Deepa Babington)