Les actions australiennes ont augmenté jeudi, les gains des valeurs bancaires et technologiques ayant éclipsé les pertes des valeurs aurifères et énergétiques, tandis que les investisseurs étaient prudents et attendaient des indices plus clairs sur les perspectives de taux d'intérêt.

L'indice S&P/ASX 200 était en hausse de 0,5% à 7653,90 à 2330 GMT. L'indice de référence a terminé en hausse de 0,5% mercredi.

Récemment, un certain nombre de responsables de la Réserve fédérale américaine ont donné des signaux contradictoires sur la date de la prochaine baisse des taux, à commencer par le président Jerome Powell, qui a édulcoré les espoirs du marché d'une baisse en mars, alimentant l'incertitude du marché.

Les valeurs financières lourdes ont été les plus performantes de l'indice de référence, avec une hausse de 0,6 %, les "quatre grandes" banques gagnant entre 0,2 % et 0,6 %.

Les valeurs technologiques ont bondi de plus de 1 %, à la suite d'une hausse de leurs homologues de Wall Street au cours de la nuit.

Les valeurs de la santé ont augmenté de 0,6 %.

À l'inverse, les valeurs aurifères ont chuté de près de 0,5 %, le géant du secteur Northern Star Resources affichant une baisse de 0,6 %.

Les marchés australiens ont assisté mercredi à l'annulation de la fusion Woodside-Santos visant à créer un éventuel géant mondial du pétrole et du gaz de 80 milliards de dollars australiens (52 milliards de dollars), ce qui aurait pu constituer l'une des plus grandes acquisitions d'entreprises de l'histoire du pays.

L'indice de l'énergie a prolongé ses pertes, perdant 0,6 %, Woodside Energy et Santos perdant respectivement 0,9 % et 0,4 %.

L'entreprise australienne AGL Energy a fait un bond de 14,8 % dans les premiers échanges, s'apprêtant à réaliser sa meilleure séance depuis juin, après que l'entreprise énergétique ait annoncé des bénéfices semestriels et annuels élevés.

De l'autre côté de la mer de Tasmanie, l'indice de référence néo-zélandais S&P/NZX 50 a baissé de 0,2 % à 11933,33.