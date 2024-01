Le groupe chinois Fosun continuera à soutenir le développement de la banque portugaise Millennium bcp, car il reste optimiste quant au marché portugais, malgré la réduction de sa participation dans le prêteur, a déclaré mardi un porte-parole de Fosun.

Les actions de BCP ont chuté de plus de 7% dans les premiers échanges après que Fosun ait vendu 5,6% de la plus grande banque cotée du Portugal pour 235,2 millions d'euros (255,80 millions de dollars) dans le cadre d'une offre privée destinée aux investisseurs institutionnels, réduisant ainsi sa participation à un peu plus de 20%.

Un porte-parole de Millennium bcp a déclaré que Fosun avait informé la banque de son intention de maintenir une participation supérieure à 20 % tout en restant un actionnaire de référence de la banque.

Fosun, qui cherche à augmenter son fonds de roulement dans un contexte où les analystes considèrent qu'il y a une pression sur la dette, a déclaré que sa participation dans la BCP avait été réduite de 29,95 % à 25,63 % par des ventes d'actions entre le 13 novembre et le 9 janvier.

Fosun reste le principal actionnaire de BCP, suivi de près par la compagnie pétrolière nationale angolaise Sonangol, avec 19,49 %.

Le porte-parole de Fosun a déclaré que la vente était "un comportement d'investissement normal... et ne devrait pas être interprétée comme un signe que Fosun n'est plus optimiste à l'égard du marché portugais, quelles que soient les circonstances".

"Le groupe Fosun continuera à soutenir le développement de Millennium bcp", a-t-il ajouté, expliquant que la vente prenait en compte "la forte augmentation du prix des actions des banques portugaises et de Millennium bcp au cours de la période récente".

Les actions de la BCP ont grimpé de 87 % l'année dernière et ont encore gagné 4 % depuis le début de l'année jusqu'à lundi, à 0,2875 euro. L'offre privée a été faite à 0,2780 euros par action.

Fosun détient également 85 % de la plus grande compagnie d'assurance du Portugal, Fidelidade, qui possède à son tour le premier groupe privé de soins de santé du pays, Luz Saude.

"Les investissements de Fosun au Portugal, comme Fidelidade, continueront à être des éléments très importants pour le groupe", a déclaré son porte-parole, ajoutant que la vente n'était pas liée à une quelconque pression sur la dette ou le flux de trésorerie après les améliorations enregistrées sur ces deux fronts au cours des dernières années. (1 $ = 0,9195 euros) (Reportage de Sergio Goncalves, édition d'Ed Osmond)