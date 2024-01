Les raffineurs de pétrole américains devraient annoncer un nouveau trimestre de bénéfices inférieurs à ceux de l'année précédente, en raison de la baisse des prix des carburants et de la prolifération des pannes d'usine, selon les analystes.

Les bénéfices du raffinage ont grimpé en flèche en 2022 après que les perturbations du commerce mondial dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie aient fait grimper les marges à des niveaux record.

Ils ont commencé à se normaliser en 2023 en raison d'une activité économique plus faible et d'une augmentation de la capacité de raffinage mondiale.

De nouvelles perturbations de l'offre mondiale et une maintenance planifiée prolongée des usines américaines pourraient toutefois entraîner un rebond des bénéfices au cours du premier semestre de cette année, selon les analystes.

Bien que les bénéfices soient en baisse, les raffineurs devraient terminer le trimestre avec 16 milliards de dollars de liquidités excédentaires, qu'ils reverseront probablement aux actionnaires sous la forme de rachats d'actions et de dividendes, a écrit Matthew Blair, analyste du raffinage chez Tudor, Pickering, Holt & Co, dans une note.

"Les investisseurs seront très attentifs à toute indication sur les stratégies de distribution pour 2024", a déclaré M. Blair.

La société Valero, basée à Houston et deuxième raffineur américain en termes de capacité, entame la saison des résultats du quatrième trimestre jeudi et devrait réaliser un bénéfice de 2,97 dollars par action, contre 8,15 dollars par action il y a un an, selon les données de LSEG.

Le premier raffineur américain, Marathon Petroleum, devrait réaliser un bénéfice par action de 2,21 dollars, soit une fraction des 7,09 dollars par action gagnés au cours du même trimestre de l'année précédente.

Les stocks de carburant ont augmenté, entraînant une baisse des prix et des marges de raffinage. Les stocks d'essence ont augmenté de 5 % pour atteindre 237 millions de barils au quatrième trimestre, soit 1,7 % de plus que la moyenne saisonnière sur 10 ans calculée par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les prix de détail de l'essence se sont élevés en moyenne à 3,48 dollars le gallon au cours du trimestre, contre 3,69 dollars l'année précédente, selon l'EIA.

Les stocks de distillats, qui comprennent le diesel et le fioul domestique, ont augmenté de 5 % au cours du trimestre, mais sont restés légèrement inférieurs à la moyenne saisonnière sur cinq ans.

L'écart entre les contrats à terme sur le diesel américain et le pétrole brut < HOc1-CLc1>, qui a atteint des records au-dessus de 80 dollars le baril au quatrième trimestre 2022, s'est affaibli d'environ 20 dollars, en grande partie sous l'effet des baisses de la production industrielle.

La demande d'essence a été saisonnièrement faible en décembre. Cela a conduit la marge sur l'essence à atteindre moins de 8 dollars au cours du trimestre, soit la moitié du niveau le plus bas observé au cours du même trimestre de l'année précédente.

Les raffineries de la côte ouest, telles que les usines de PBF Energy à Martinez et de Marathon à Carson, ont également connu des baisses de production inattendues tout au long du trimestre, ce qui a nui aux bénéfices de leurs exploitants.

Les analystes s'attendent à un bénéfice de 0,11 $ par action pour PBF, contre 4,86 $ par action au cours du trimestre de l'année précédente.

MEILLEURES PERSPECTIVES POUR LE PREMIER TRIMESTRE

Les analystes de banques telles que Mizuho et Tudor, Pickering, Holt & Co ont revu à la baisse les bénéfices des raffineurs pour le quatrième trimestre, mais ont noté que les contrats à terme sur l'essence et le diesel augmentent en ce début d'année, ce qui indique que les prix pourraient remonter au premier trimestre.

Les fabricants américains de carburants prévoient de fermer des unités et des usines plus longtemps que d'habitude pour effectuer des réparations lors des révisions de printemps, ce qui pourrait faire augmenter les prix des carburants et améliorer les marges, ont écrit les analystes de TD Cowen dans une note.

Selon une note de Wood Mackenzie, l'impact du temps glacial de ce mois-ci, qui a contribué à la fermeture de 1,5 million de barils par jour de la capacité de traitement des raffineries de la côte américaine du Golfe du Mexique, devrait être de courte durée. Toutefois, il est possible que cela entraîne d'autres problèmes lorsque les raffineries seront remises en service.

Les prix des combustibles distillés pourraient également augmenter au cours du trimestre si les attaques des Houthis contre les navires en mer Rouge perturbent le transport du diesel et du chauffage par le canal de Suez, qui représente 15 % des flux mondiaux de distillats transportés par voie d'eau.