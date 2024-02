Les prix du gaz naturel aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis trois ans cette semaine, en raison de l'augmentation de la production, de la douceur de l'hiver et des récentes pannes d'usines d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) qui ont fait baisser la demande, ce qui a incité les analystes à prévoir que certains producteurs réduiraient leurs activités de forage.

Toutefois, toute réduction sera probablement compensée par l'augmentation de la production de gaz associé provenant des puits de pétrole, car les entreprises énergétiques dépensent plus pour forer davantage de puits de pétrole, les prix du brut ayant augmenté d'environ 7 % depuis le début de l'année.

"Selon nous, les producteurs devraient probablement envisager des réductions d'activité tout au long de l'année 2024 étant donné les perspectives actuelles (du prix du gaz)", a déclaré Jake Roberts, analyste chez Perella Weinberg Partners's TPH&Co, dans une note à l'intention des clients.

Les contrats à terme sur le gaz ont chuté de 5,0 cents, soit 2,5 %, pour s'établir à 1,917 dollar par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) jeudi, leur clôture la plus basse depuis septembre 2020, pour la deuxième journée consécutive.

L'effondrement des prix du gaz est survenu alors que les producteurs étaient déjà contrariés par le fait que la plus grande source de croissance de la demande de gaz du pays, les exportations de GNL, pourrait être limitée par la pause du président américain Joe Biden sur l'autorisation de nouveaux projets.

Les exportations américaines de GNL ont augmenté en moyenne de 34 % par an au cours des cinq dernières années, alors que la demande intérieure de gaz n'a augmenté que d'environ 2 % par an en moyenne au cours de la même période, selon les données fédérales sur l'énergie.

Toby Rice, PDG d'EQT, le plus grand producteur de gaz du pays, a déclaré cette semaine à une sous-commission de la Chambre des représentants des États-Unis que le moratoire sur le GNL avait entraîné "des perturbations, des incertitudes, des coûts et des risques considérables" dans le secteur.

Selon les analystes, cette incertitude rendra plus difficile pour les acheteurs de GNL la signature de contrats à long terme nécessaires au financement de nouveaux projets d'exportation, ce qui pourrait réduire la nécessité d'augmenter la production de gaz à l'avenir.

En effet, la capacité de GNL devrait presque doubler, passant d'environ 13,8 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) aujourd'hui à environ 24,5 bcfd d'ici à la fin de 2028, à mesure que les projets déjà en cours de construction entreront en service.

Un milliard de pieds cubes de gaz peut alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

Les analystes ont déclaré que l'augmentation prévue des exportations américaines de GNL était la principale raison pour laquelle les compagnies gazières ont continué à produire des quantités record de ce combustible en 2023 malgré une chute de 44 % des prix, et qu'elles étaient en bonne voie pour continuer à extraire des quantités record de gaz du sol en 2024 et 2025.

Un autre facteur qui a pesé sur le marché du gaz cette année a été l'abondance des réserves de carburant stockées après un hiver plutôt chaud qui a maintenu la demande de chauffage à un faible niveau.

"Alors que les espoirs d'une fin d'hiver froide s'estompent, les producteurs regardent autour d'eux pour voir qui va céder et réduire ses prévisions de production en premier", a déclaré à Reuters Eli Rubin, analyste principal du cabinet de conseil en énergie EBW Analytics Group.

"Comme le gaz associé, alimenté par le pétrole, suit les prix du pétrole et est imperméable au gaz naturel, la responsabilité des réductions de production incombera probablement aux producteurs de gaz sec dans les régions de Marcellus et de Haynesville", a déclaré M. Rubin.

Au cours de l'année écoulée, les foreurs américains ont réduit le nombre d'appareils de forage de gaz de 41, soit 26 %, pour n'en laisser que 119 en activité à la fin du mois de janvier, selon la société de services énergétiques Baker Hughes.

La plupart de ces réductions ont eu lieu dans les schistes de Haynesville en Louisiane, au Texas et en Arkansas, qui ont perdu 27 plates-formes au cours de l'année écoulée, et dans les schistes de Marcellus/Utica en Pennsylvanie, en Ohio et en Virginie-Occidentale, qui ont perdu 10 plates-formes. (Reportage de Scott DiSavino ; Rédaction d'Andrea Ricci)