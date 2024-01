La production des raffineries de pétrole de la Chine en 2023 a augmenté de 9,3% par rapport à l'année précédente pour atteindre un record, inversant une rare baisse en 2022, alors que de nouvelles usines dans le deuxième plus grand consommateur de brut au monde ont renforcé la production pour répondre à une reprise post-pandémique de la demande de carburant.

Les raffineurs ont traité 734,8 millions de tonnes de pétrole brut l'année dernière, selon les données du Bureau national des statistiques (NBS), soit environ 14,7 millions de barils par jour (bpj).

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 13,5 millions de bpj de 2022, année au cours de laquelle la production a baissé pour la première fois en deux décennies, les mesures de contrôle strictes de Beijing (COVID-19) ayant fait des ravages sur la demande.

En décembre, la production a augmenté de 1,1 % par rapport au même mois de l'année précédente pour atteindre 60,11 millions de tonnes, selon les données du NBS, soit environ 14,16 millions de bpj, ce qui représente une légère baisse par rapport au mois précédent.

Les volumes de traitement ont enregistré une croissance constante en glissement annuel pour tous les mois de l'année dernière, avec des expansions plus fortes entre juillet et octobre, lorsque la demande intérieure de carburant de la Chine a rebondi avec l'augmentation du nombre de personnes voyageant en voiture et en avion, en particulier pour les vacances scolaires d'été et les vacances de la semaine d'or d'octobre.

Les raffineurs d'État ont également profité des marges d'exportation attrayantes en expédiant davantage de carburant raffiné à l'étranger, en particulier du carburant aviation et du diesel, ce qui leur a permis de maintenir des taux de production élevés.

Les nouvelles usines qui ont ouvert fin 2022, notamment l'unité de brut de 200 000 bpj de PetroChina dans le Guangdong et l'usine de 320 000 bpj de Shenghong Petrochemical dans le Jiangsu, ont accéléré leurs opérations jusqu'en 2023, renforçant ainsi le débit national.

En outre, les raffineurs indépendants chinois ont profité des rabais sur le pétrole sanctionné en provenance d'Iran et du Venezuela, ainsi que des livraisons russes malgré le plafonnement des prix imposé par les États-Unis et leurs alliés pour limiter les recettes pétrolières de Moscou.

Les données du NBS ont également montré que la production de gaz naturel de la Chine a augmenté de 5,8 % l'année dernière pour atteindre un record de 229,7 milliards de mètres cubes (mmc), la septième année où la production annuelle a augmenté de plus de 10 mmc, les entreprises d'État ayant enregistré une forte croissance à partir des principaux bassins du Sichuan dans le sud-ouest, d'Ordos dans le nord ainsi que des gisements en eaux profondes de la mer de Chine méridionale.

La production de décembre (20,9 milliards de m3) a augmenté de 2,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente un record mensuel historique, les grandes compagnies pétrolières d'État ayant intensifié leurs activités de forage pour répondre à la demande de chauffage hivernal.

La production de pétrole brut a atteint 208,9 millions de tonnes l'année dernière, soit 4,18 millions de bpj, en hausse de 2 % par rapport à 2022, mais inférieure au record historique de 4,3 millions de bpj atteint en 2015. La production de décembre, qui s'est élevée à 17,65 millions de tonnes, a augmenté de 4,6 % par rapport à l'année précédente.

Les productions des champs offshore ont contribué à plus de 60 % de la croissance, compensant les déclins dans les réservoirs terrestres matures.