Les actions chinoises sont restées à peu près stables lundi, les nouvelles restrictions sur les ventes à découvert ayant suscité des sentiments mitigés parmi les investisseurs, tandis que les actions pétrolières ont tiré le marché de Hong Kong vers le haut.

** Les investisseurs ont pris en compte l'annonce de la liquidation du groupe China Evergrande par un tribunal de Hong Kong, estimant que les malheurs du géant de l'immobilier avaient été pris en compte.

** L'indice chinois CSI300 était en hausse de 0,1% à la pause déjeuner, tandis que l'indice composite de Shanghai a légèrement augmenté de 0,3%.

** L'indice Heng Seng de Hong Kong a augmenté de 0,9 %, les géants chinois du pétrole ayant bondi dans un contexte de hausse des prix du brut.

** Dimanche, l'autorité chinoise de surveillance des valeurs mobilières a déclaré qu'elle suspendrait le prêt d'actions bloquées pour les ventes à découvert à partir de lundi. Le régulateur ralentira également le processus de prêt d'actions sur le marché du refinancement des titres à partir du 18 mars.

** Yang Delong, économiste en chef chez First Seafront Fund Management Co, a déclaré que ces mesures "affaibliraient les vendeurs à découvert et renforceraient le soutien au marché".

** Mais Yuan Yuwei, gestionnaire de fonds spéculatif chez Water Wisdom Asset Management, a déclaré que la vente à découvert contribue en fait à réduire la volatilité des prix, et que les nouvelles mesures "ne changent pas les fondamentaux, qui déterminent en fin de compte les prix".

** Les grandes capitalisations surpassent de loin les petites capitalisations ce lundi, signe d'un soutien soutenu de l'État aux entreprises publiques.

** L'indice SSE 50 a gagné 0,5 %, tandis que l'indice CSI 1000 des petites capitalisations a perdu 1,5 %.

** À Hong Kong, les actions des géants chinois du pétrole, dont Sinopec, CNOOC et PetroChina, ont grimpé en raison de la hausse des prix du pétrole dans un contexte de tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

** Un indice qui suit les promoteurs immobiliers de la Chine continentale a augmenté de 0,8%, sous-performant le marché plus large, après qu'un tribunal de Hong Kong ait ordonné la liquidation de China Evergrande.

** La liquidation était attendue et elle est maintenant confirmée. Elle a déjà été intégrée dans les prix", a déclaré Mark Dong, directeur général de Minority Asset Management à Hong Kong. (Reportage de Shanghai Newsroom ; rédaction de Rashmi Aich)