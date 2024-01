La vague de froid de janvier, qui a réduit de 15 % la capacité de raffinage de la côte du Golfe du Mexique, n'a eu que peu d'effet sur les prix des carburants, deux mois d'augmentation des stocks ayant permis aux marchés américains d'éviter l'extrême volatilité observée lors des récents gels hivernaux.

Les hausses de prix des carburants dues à des conditions météorologiques extrêmes sont de plus en plus préoccupantes pour les consommateurs et les fournisseurs de carburants, après que d'importants gels en 2021 et 2022 ont provoqué des pannes d'usines dans des endroits comme le Texas, qui ont réduit la production et fait grimper les prix.

Cela ne s'est pas produit cette année, puisque les stocks américains d'essence et de distillats ont augmenté de plus de 30 millions de barils au cours des huit semaines précédant la tempête arctique de la mi-janvier, selon les données de l'Administration de l'information sur l'énergie.

La consommation de pétrole brut des raffineurs américains a chuté de près de 1,4 million de barils par jour (bpj) au cours de la semaine qui s'est achevée le 19 janvier, en raison du froid intense qui a recouvert une grande partie du pays et a entraîné des pannes d'équipement qui ont contraint à des arrêts temporaires de la production, selon les données du gouvernement.

La dernière fois que la production des raffineries a été aussi fortement ralentie en une semaine à cause du gel, c'était en décembre 2022, lorsque le froid avait réduit la capacité de production d'environ 3,58 millions de barils par jour. Les interruptions liées à cet événement ont incité les contrats à terme sur le diesel à très faible teneur en soufre, la référence pour la fixation des prix du diesel et du fioul domestique aux États-Unis, à atteindre leur niveau saisonnier le plus élevé jamais enregistré.

Cette année, le marché était mieux préparé à absorber les coups, a déclaré Alex Ryan, directeur de l'énergie chez Oasis Energy, un grossiste et distributeur de carburant au Kansas.

"Lorsque ces événements se succèdent, vous êtes certainement plus conscient des impacts potentiels. Nous nous attendions à une hausse à court terme des prix de gros, mais elle n'a pas été terrible cette fois-ci", a déclaré M. Ryan.

Les prix à terme de l'ULSD sont inférieurs d'environ 22 % au pic de janvier dernier, s'échangeant à 2,80 dollars le gallon mardi. Les contrats à terme sur l'essence se négocient à 2,24 dollars le gallon, soit une baisse de 17 % par rapport au pic de janvier dernier.

Les transactions sur le marché de gros, qui est le premier à connaître des hausses de prix après les pannes de raffineries, n'ont pas été affectées cette année.

Sur la côte américaine du golfe du Mexique, la région la plus touchée par les pannes de raffineries, les barils de gazole se négocient autour de 111 dollars chacun, soit le niveau saisonnier le plus bas depuis 2022. Les prix du fioul domestique sur la côte du Golfe < HO-USG> ont été en moyenne inférieurs de 19 % en janvier par rapport à l'année dernière.

SOULAGEMENT POUR L'EUROPE

Si le marché américain a absorbé le premier choc de l'offre de cette année, il pourrait ne pas être complètement à l'abri à l'avenir.

Selon Tom Kloza, responsable de l'analyse énergétique chez Oil Price Information Service (OPIS), les stocks américains pourraient encore diminuer rapidement au cours des prochains mois, car les raffineurs devraient connaître une période de maintenance intensive qui pourrait se heurter à la hausse de la demande estivale.

Marathon Petroleum a déclaré mardi qu'il s'attendait à une activité de révision globale supérieure à la moyenne ce trimestre, avec quatre de ses propres raffineries les plus importantes en cours de maintenance. Plus tôt, Valero Energy prévoyait que l'augmentation des révisions réduirait les stocks d'essence.

Les arrêts des unités de distillation de brut de la côte du Golfe depuis la mi-janvier ont atteint en moyenne 1,5 million de bpj, soit plus du double de la moyenne des trois dernières années à cette période de l'année, selon les données de Wood Mackenzie.

"La quantité de capacité fermée sur la côte du Golfe est restée obstinément élevée pour ce début d'année", ont déclaré les analystes de Wood Mackenzie.

La baisse des prix des carburants aux États-Unis est également de bon augure pour les acheteurs internationaux, en particulier pour les pays d'Europe qui sont confrontés à des incertitudes croissantes en matière d'importation de produits en provenance d'Asie et du Moyen-Orient en raison des perturbations du transport maritime dans la mer Rouge.

L'Europe a importé une quantité record de diesel américain en décembre, selon l'observateur de navires Kpler. Les importations ont ralenti ce mois-ci en raison de la vague de froid, mais elles étaient les plus élevées pour janvier depuis 2017, selon les données de Kpler.

"Pour l'Europe, cela a été un grand soulagement - nous avons besoin de ces approvisionnements", a déclaré James Noel-Beswick, analyste des distillats à la société d'études de marché Sparta Commodities. (Reportage de Shariq Khan à New York ; Rédaction de Liz Hampton et Leslie Adler)