(Alliance News) - Tullow Oil PLC a déclaré mercredi qu'elle maintenait des perspectives positives pour l'année à venir, alors que l'augmentation de la production a stimulé ses revenus annuels.

L'explorateur de pétrole et de gaz basé à Londres a déclaré que les revenus en 2023 ont augmenté de 25% pour atteindre 1,6 milliard de dollars, contre 1,28 milliard de dollars il y a un an.

La production de l'intérêt économique s'est élevée en moyenne à environ 63 000 barils équivalent pétrole par jour en 2023, contre 61 000 l'année précédente. Ce chiffre comprend 6 000 barils équivalent pétrole par jour provenant de son projet Jubilee.

Tullow a noté que les problèmes d'injection d'eau à Jubilee ont été résolus, et s'est félicité des "excellentes performances de forage" avec quatre puits de production et trois puits d'injection d'eau de Jubilee mis en service.

En ce qui concerne l'avenir, la société prévoit une production de 62 000 et 68 000 boepd pour 2024. Elle est également en bonne voie pour atteindre l'objectif de 800 millions USD de flux de trésorerie disponible sur la période 2023-2025.

Le directeur général, Rahul Dhir, a déclaré : "La poursuite de la mise en œuvre de notre plan d'entreprise en 2023 s'est traduite par un point d'inflexion majeur, puisque nous sommes passés d'une période de concentration sur les investissements à une période de croissance du flux de trésorerie disponible. Nous sommes en bonne voie pour dégager un flux de trésorerie disponible d'environ 600 millions d'USD au cours des deux prochaines années afin d'atteindre notre objectif déclaré d'un flux de trésorerie disponible d'environ 800 millions d'USD entre 2023 et 2025 à 80 USD le baril.

"La facilité de crédit convenue avec Glencore est un appui solide à notre plan d'affaires et nous n'avons pas d'échéances de dette non couvertes importantes jusqu'en mai 2026. Dans le même temps, nos actifs devraient générer une croissance de la production, tandis que nous continuons à nous concentrer sur l'excellence opérationnelle et la discipline en matière de capital."

Tullow Oil publiera ses résultats annuels le 6 mars.

Les actions de Tullow Oil étaient en hausse de 4,6 % à 31,60 pence chacune à Londres mercredi matin.

