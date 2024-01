Les rachats massifs par les majors du pétrole et du gaz ont fait grimper la valeur des transactions énergétiques américaines l'année dernière à un niveau record de 192 milliards de dollars, soit plus du triple du montant de 2022, selon les données de la société d'analyse Enverus publiées mardi.

Les acquisitions dans le bassin de schiste de Permian, à cheval sur l'ouest du Texas et le Nouveau-Mexique, le plus grand champ pétrolifère des États-Unis, ont grimpé en flèche au cours des deux dernières années, alors que les prix du pétrole ont bondi en raison de la forte demande après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et que les producteurs cherchaient des puits de production pour garantir les approvisionnements futurs.

Trois transactions en cours - l'offre d'Exxon Mobil pour Pioneer Natural Resources, l'offre de Chevron pour Hess et celle d'Occidental Petroleum pour CrownRock - ont porté la valeur des transactions du quatrième trimestre à 144 milliards de dollars, soit un niveau record pour un trimestre et une année donnés.

Le secteur du pétrole et du gaz connaît une vague de consolidation historique comparable à celle qui s'est produite à la fin des années 1990 et au début des années 2000 et qui a donné naissance aux supermajors modernes", a déclaré Andrew Dittmar, vice-président principal d'Enverus.

La manie des transactions devrait se poursuivre cette année, a-t-il déclaré, soulignant les cessions potentielles et l'offre attendue du producteur de pétrole et de gaz de schiste Endeavor Energy, détenu de près. Reuters a rapporté le mois dernier que la société basée à Midland, au Texas, pourrait rapporter entre 25 et 30 milliards de dollars en cas de vente.

Selon M. Dittmar, les acheteurs qui cherchent à se séparer d'une partie de ces grandes acquisitions pourraient générer une multitude de petites transactions cette année. Les sociétés de capital-investissement ont également levé de nouveaux capitaux et "seraient probablement intéressées par ces actifs non essentiels", a-t-il déclaré.

Pour 2023, les acquisitions d'actifs de production pétrolière ont prédominé aux États-Unis. L'année dernière, ces transactions ont totalisé environ 186 milliards de dollars, l'offre en cours d'Exxon pour Pioneer, d'une valeur de 65 milliards de dollars, étant la plus importante.

L'année dernière, 6 milliards de dollars ont été consacrés à des transactions axées sur le gaz naturel, contre 10,6 milliards de dollars en 2022, la plus importante étant l'acquisition par Tokyo Gas de Rockcliff Energy, basée au Texas, pour un montant de 2,7 milliards de dollars, d'après Enverus.

Même si les contrats à terme sur le gaz américain ont chuté d'environ 44 % en 2023 après avoir augmenté d'environ 20 % en 2022, l'opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société japonaise pour développer ses activités dans le domaine du gaz de schiste en Amérique du Nord afin de répondre à la demande croissante de gaz naturel en tant que combustible de transition énergétique.