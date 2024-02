La société japonaise Marubeni a annoncé vendredi une baisse de 20% de son bénéfice net d'avril à décembre en raison de la baisse des prix du charbon à coke et de l'énergie et de l'effet exceptionnel d'une cession qui avait augmenté les bénéfices de l'année précédente.

Marubeni a enregistré un bénéfice de 371,5 milliards de yens (2,5 milliards de dollars) au cours des neuf mois précédant le 31 décembre, contre 463,5 milliards de yens un an plus tôt, après avoir enregistré un gain spécial provenant de la vente de l'activité céréalière de l'unité américaine Gavilon.

La société de négoce a maintenu ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année jusqu'à la fin du mois de mars à 450 milliards de yens, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne de 462,8 milliards de yens d'un sondage réalisé auprès de 10 analystes et compilé par le LSEG.

Comme ses pairs, Marubeni a renforcé ses segments non liés aux ressources, tels que l'énergie et les activités agricoles.

Le bénéfice net ajusté des segments hors ressources, qui exclut les gains ou les pertes exceptionnels, devrait atteindre 303 milliards de yens cette année, restant à un niveau d'environ 300 milliards de yens pour la troisième année consécutive, a déclaré le directeur financier Takayuki Furuya.

"Nous prévoyons de continuer à investir dans les segments de croissance, principalement dans les secteurs non liés aux ressources", a déclaré M. Furuya lors d'une conférence de presse.

Néanmoins, Marubeni s'attend à ce que sa mine de fer Roy Hill en Australie contribue à son bénéfice à hauteur d'environ 40 milliards de yens cette année, contre 28,5 milliards de yens l'année précédente, a déclaré Furuya.

La société détient une participation de 15 % dans la mine, qui appartient en majorité à Hancock Prospecting de la milliardaire australienne Gina Rinehart.

"Le minerai de fer et le cuivre devraient afficher de meilleures performances au cours de cette année fiscale par rapport à l'année dernière, ce qui permettra de compenser la baisse des bénéfices de l'activité charbon à coke", a-t-il déclaré.

Marubeni détient également une participation dans Sakhalin Oil and Gas Development Co (SODECO), un consortium d'entreprises japonaises détenant 30 % des parts du projet pétrolier et gazier Sakhalin-1 en Russie.

Furuya a déclaré que les prévisions annuelles de Marubeni ne tenaient pas compte des dividendes provenant de Sakhalin 1, mais il a refusé de donner d'autres détails sur le projet.

(1 $ = 146,4800 yens)