Un essoufflement technique pourrait se former au contact de la zone des 4850 points.

Le S&P 500 est, en effet, en zone de surachat et la proximité du niveau actuellement testé confère un timing intéressant pour mettre à profit une correction technique dans les séances à venir en direction des 4600 points.



On utilisera le warrant PUT Vontobel PN55V qui cote 1.05 EUR. Le potentiel de gain est de l'ordre de 50% pour ce produit dérivé et le seuil d'invalidation théorique, fixé initialement vers 4950 points, limitera le risque à 30%.





Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne. A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions.