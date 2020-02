BelgianBef - Pour info (source l'Echo du 5 mars 2018)



Le produit phare est le Baremsis qui vise une mise sur le marché des hôpitaux au début de l’année prochaine. Ce candidat médicament vise à traiter nausées et vomissements post-opératoires via une injection. Il a déjà subi quatre essais cliniques de phase III et est actuellement à l’examen auprès des autorités sanitaires américaines, la FDA. Cet examen devrait être terminé pour le 5 octobre 2018.



Son second produit, l’APD403 vise les mêmes indications mais auprès de patients suivant une chimiothérapie. Il a achevé, avec succès, deux essais de phase II.