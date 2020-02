Airbus SE : Achat sur repli 18/02/2020 | 08:40 achat sur repli En attente

Cours d'entrée : 124€ | Objectif : 137€ | Stop : 117.5€ | Seuil d'invalidation : 135€ | Potentiel : 10.48% La valeur Airbus SE revient au contact de la borne basse d'une zone de fluctuation horizontale. On pourra utiliser la proximité de cette zone support pour initier une position haussière.

On pourra se positionner à l'achat idéalement vers 124 € pour viser les 137 €. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 125.9 EUR.

Points faibles Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Fabrication d'avions commerciaux Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AIRBUS SE 0.38% 111 067 BOEING COMPANY (THE) 4.52% 191 748 TEXTRON 7.80% 10 975 DASSAULT AVIATION -7.61% 9 736 AVIC ELECTROMECHANICAL SYST.. --.--% 3 774 AVICOPTER PLC -6.52% 3 766 EMBRAER S.A. -4.41% 3 213 AVICHINA INDUSTRY & TECHNOL.. -0.57% 2 806

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (EUR) CA 2020 73 023 M EBIT 2020 7 702 M Résultat net 2020 5 481 M Trésorerie 2020 11 316 M Rendement 2020 1,74% PER 2020 18,8x PER 2021 16,5x VE / CA2020 1,25x VE / CA2021 1,17x Capitalisation 103 Mrd Prochain événement sur AIRBUS SE 16/04/20 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 24 Objectif de cours Moyen 150,21 € Dernier Cours de Cloture 130,98 € Ecart / Objectif Haut 30,6% Ecart / Objectif Moyen 14,7% Ecart / Objectif Bas -8,38% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Guillaume Faury Chief Executive Officer Denis Ranque Non-Executive Chairman Michael Schöllhorn Chief Operating Officer Dominik Asam Chief Financial Officer Luc Hennekens Chief Information Officer