Cours d'entrée : 6.665€ | Objectif : 5.6€ | Stop : 7.1€ | Potentiel : 15.98% La tendance de fond clairement baissière sur le titre Altran Technologies devrait se prolonger au cours des prochaines séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 5.6 €. Graphique ALTRAN TECHNOLOGIES Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts La proximité du support moyen terme des 6.7 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l'ordre de 48% à l'horizon 2020.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Services d'assistances aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALTRAN TECHNOLOGIES -44.87% 2 020 WORLDPAY INC 7.04% 23 742 CINTAS CORPORATION 6.91% 17 645 LG CORP --.--% 11 048 INTERTEK GROUP -7.34% 9 814 TELEPERFORMANCE 20.72% 9 497 BUREAU VERITAS -22.47% 8 902 EDENRED 33.83% 8 825 UNITED RENTALS -41.31% 8 183 RENTOKIL INITIAL 3.96% 7 706 ISS -20.50% 5 415

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.