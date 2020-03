BelgInvest - POUR Bekaert On est a un croisement ! Il y a une tendance baissière formée depuis le début janvier qui viens croiser la tendance haussière en formation depuis le début février !



Le cours est également coincé entre ses deux moyennes mobiles court et moyen terme !



La M20 devient plate et la M50 l'est déjà ! La M100 est ascendante et en soutient !



Le bon signal sera la rupture du trend baissier en passant la barre des 107,35.



On assister ce jour à un gros marteau sur la M20 qui est de bon augure pour demain.



Tout les indicateurs sont bien orientés ! A cours terme je penche pour un retour sur 109 !

A moyen terme sur 117 car on assiste aussi à une étoile du matin au niveau hebdomadaire et un retournement des indicateurs.

A long terme un dépassement du plus haut historique à 120 euro, ensuite ......



Pour agfa j'ai posté récemment je crois !