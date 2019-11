Belle année 2019 Envoyer par e-mail :

Malgré son retard par rapport au CAC40 (+20% contre +25%) sur 2019, le BEL20 a connu une année performante, avec seulement deux valeurs dans le rouge : le spécialiste des produits hygiéniques jetables Ontex Group (la plus petite capitalisation de l’indice), avec un repli de 6.3% et la chaine de supermarché Colruyt (-23.3%). L’année demeure donc qualitative d’autant que l’indice dépend en grande partie du secteur banque/assurance (35%) qui n’a pas forcément été favorisé par l’environnement monétaire. L’indice évolue en mode latéralisation depuis le début du mois, freiné par la publication des résultats trimestriels de Anheuser-Busch Inbev (14% de l’indice). Parmi les dossiers gagnants, les Biotechs occupent les premières places, avec Galapagos (+114%) qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché pour le Filgotinib (traitement contre la maladie de Crohn) ou encore la société Argenx (+54%). Barco a aussi connu une belle année (+113%), le spécialiste en équipements vidéo ayant publié d’excellents résultats. D’un point de vue technique, le BEL20 reste bloqué aux alentours de la résistance basée à 3905 points, zone déjà testée en avril dernier. Malgré une configuration surachetée, l’indice belge pourrait accéder à d’autres cibles haussières dont le seuil psychologique des 4000 points. En revanche, un retour sous la ligne des 3840 points fragiliserait le mouvement actuel.

