BOL j'ai travaillé sur le graph du secteur qui est revenu au milieu par le haut du canal haussier du secteur comme support le plus bas 2003/2004 et dans un canal horizontal auquel j'ai mis un support au plus bas de janvier qui me ramène à avril 2007 et au plus haut de janvier ce qui me fait dire que le secteur est à plat (canal quand même à mon avis assez large ) .

Dû fait bol évolue vu la conjoncture dans un secteur qui ce maintient et dont le cours peut prendre de la hauteur je vise les 130 , à mon avis elle était en congestion depuis sont plus bas de janvier qui était son support qu'elle n'a pas retouchée .



Voilà mon avis ,mais je peux me tromper .



A + 43



xsatme et MonaSo toro84 sb-lm 3 autres membres participent à cette discussion