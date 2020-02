Coronavirus-Les US vont rapatrier leurs ressortissants sur le paquebot au Japon

par Kiyoshi Takenaka

TOKYO, 15 février (Reuters) - Les États-Unis ont annoncé l'envoi d'un avion charter au Japon pour rapatrier des passagers américains placés en quarantaine sur le navire de croisière Diamond Princess, le plus important foyer de contamination du coronavirus hors de Chine.

L'ambassade des États-Unis à Tokyo a déclaré dans une lettre aux passagers que l'avion arriverait au Japon dans la soirée du 16 février et qu'elle recommandait "par prudence" que les citoyens américains débarquent et rentrent chez eux pour une surveillance plus approfondie.

Les passagers devraient subir une mise en quarantaine supplémentaire de 14 jours à leur arrivée aux États-Unis.

La mise en quarantaine du paquebot de croisière devrait prendre fin le 19 février.

Le navire de croisière, propriété de Carnival Corp, a été mis en quarantaine depuis son arrivée à Yokohama le 3 février, après qu'un homme qui a débarqué à Hong Kong avant de se rendre au Japon a été diagnostiqué positif au virus.

Le navire de croisière, propriété de Carnival Corp, a été mis en quarantaine depuis son arrivée à Yokohama le 3 février, après qu'un homme qui a débarqué à Hong Kong avant de se rendre au Japon a été diagnostiqué positif au virus.

Le navire comptait alors quelque 3.500 passagers et membres d'équipage à bord, dont 218 ont été testés positifs pour l'infection à coronavirus et se trouvent maintenant dans des hôpitaux japonais.