Charlelmar - Salut Trypot ;) le massacre est lié à des vols de produits stockés dans les entrepôts brésiliens ( vive les marchés émergents ) commis par 9 employés de Cnova sur une période de 5 ans. ( comment ces vols n'ont-il pas été découverts avant, mystère. Le préjudice est estimé aux dernières nouvelle à 14 ou 15 millions d'euros. Si on en reste sur cette somme la chute est super exagérée. Mais la prudence est de mise car l'enquête est toujours en cours. Je garde, je suis obligé quand je vois la réussite de Cdiscount en Colombie, j'attend la même au brésil, même les trois autres principaux sites de Cnova sont revenus dans le top 100 brésilien, ils sont classés à la 46ème, 61ème et la 62ème place des sites les plus visités au Brésil. Cdiscount version brésilienne a encore beaucoup de chemin à faire mais il commence à décoller.



Le timing est terriblement mauvais, jamais je n'aurai imaginé me faire défoncer de la sorte sur total gabon et encore moins sur Cnova