Forte sensibilité au conflit commercial

Sur la séquence hebdomadaire, malgré la récente envolée indicielle, les baisses restent majoritaires parmi les composantes. Wirecard, Infineon se positionnent aux dernières places des performances, avec un recul de 9.5% chacune. En revanche, les hausses, plus limitées, soulignent les velléités des investisseurs de conserver un biais défensif (BASF gagne 2.3% ainsi que Deutsche Post +1.4%. Exception au parcours négatif des automobiles, Daimler se valorise de 1.9% sur la même période de référence.



Graphiquement, en données quotidiennes, le Dax tente une relance au contact de la moyenne mobile 100 jours. Les acheteurs se sont mobilisés pour former le rebond qui rentre en collision avec les deux autres références 50 et 20 séances. Il faudra donc attendre le franchissement de la résistance des 12090 points pour annihiler les risques de baisse à court terme. Dans le cas inverse, les cours pourraient revenir tester la moyenne mobile 100 jours vers 11680/11700 points.



