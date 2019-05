Le parcours haussier stoppé net Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 08/05/2019 | 09:59





Cela n’empêche pas quelques dossiers de montrer une forte résilience aux prises de profits, tels Adidas qui gagne 9.1% sur la semaine glissante ou le spécialiste des actifs immobiliers résidentiels, Vonovia, qui progresse également de 6%. Ces deux parcours contrastent avec celui de BASF, le chimiste cédant 8.3% sur la même période de référence.



Graphiquement, en données journalières, les cours subissent une phase de consolidation légitime après ce rallye de quatre mois. Un premier contact contre la moyenne mobile 20 séances a permis de stopper le repli actuel. Néanmoins, une extension baissière pourrait s’étendre jusqu’au support des 12000 points. A ce stade, le comportement du Dax sera déterminant. Un retour marqué du consensus acheteur et l’indice se rapprochera des récents plus hauts. En revanche, un franchissement baissier ouvrira la voie à la zone des 11790 points. La volatilité devrait, sans aucun doute, restée tendue.







Les trente valeurs allemandes les plus capitalisées rentrent dans un schéma secondaire de repli, à l’intérieur d’une tendance de fond largement positive. Les menaces de Trump sur de nouveaux droits de douane vis avis de la Chine, stressent les marchés depuis quelques jours, stress qui se traduit par des décrochages rapides, accompagnés d’une hausse de la volatilité.Cela n’empêche pas quelques dossiers de montrer une forte résilience aux prises de profits, tels Adidas qui gagne 9.1% sur la semaine glissante ou le spécialiste des actifs immobiliers résidentiels, Vonovia, qui progresse également de 6%. Ces deux parcours contrastent avec celui de BASF, le chimiste cédant 8.3% sur la même période de référence.Graphiquement, en données journalières, les cours subissent une phase de consolidation légitime après ce rallye de quatre mois. Un premier contact contre la moyenne mobile 20 séances a permis de stopper le repli actuel. Néanmoins, une extension baissière pourrait s’étendre jusqu’au support des 12000 points. A ce stade, le comportement du Dax sera déterminant. Un retour marqué du consensus acheteur et l’indice se rapprochera des récents plus hauts. En revanche, un franchissement baissier ouvrira la voie à la zone des 11790 points. La volatilité devrait, sans aucun doute, restée tendue.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.