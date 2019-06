Proche d'une zone pertinente Envoyer par e-mail :

La fin du premier semestre va permettre de faire un bilan qualitatif avec une progression proche de 16%, dont près de 2% sur la récente séquence hebdomadaire. Les partisans à cette extension se concentre sur des titres qui effectuent des rebonds techniques comme Cevestro (+6.2%) ou Bayer (+5.3%), après un mois de mai agité.



Graphiquement, en données journalières, les cours ont buté une deuxième fois sur la ligne des 12410 points. Le repli actuel pourrait s’étendre jusqu’aux moyennes mobiles 50 et 20 jours. Ces dernières, en gardant une orientation haussière servent de support pour une remobilisation des acheteurs. Le franchissement à la hausse entraînerait l’indice dans une extension avec une cible proche de 12860 points. A contrario, il faudrait un recul prononcé sous les 12080 points pour retomber dans une incertitude graphique.

