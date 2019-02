Deutsche Beteiligungs AG : Après l'accumulation, l'accélération haussière ? 18/02/2019 | 23:41 achat En cours

Cours d'entrée : 35.55€ | Objectif : 39.35€ | Stop : 31€ | Potentiel : 10.69% Après l'accumulation, l'accélération. Le timing apparaît pertinent pour se positionner sur le titre Deutsche Beteiligungs AG et anticiper une extraction par le haut du trading range.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 39.35 €. Graphique DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Thomson Reuters avec une progression de l'ordre de 42% à l'horizon 2021.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Points faibles Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Les perspectives de chiffre d'affaires du groupe ont été récemment revues à la baisse. Cette évolution des prévisions met en avant un pessimisme des analystes en ce qui concerne les ventes de la société.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 4 derniers mois, les profits attendus par les analystes couvrant le dossier ont été largement revus à la baisse.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Capital investissement Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 5.51% 602 PARTNERS GROUP HOLDING AG 19.30% 18 870 AURELIUS EQUITY OPPORTUNITI.. 16.77% 1 287 OAKTREE SPECIALTY LENDING C.. 24.59% 743 MBB SE 10.11% 584 ALARIS ROYALTY CORP. 14.01% 533 IANTHUS CAPITAL HOLDINGS IN.. 32.55% 323 CAPMAN OYJ 19.29% 292

Données financières (€) CA 2019 63,9 M EBIT 2019 36,3 M Résultat net 2019 36,7 M Trésorerie 2019 46,9 M Rendement 2019 4,15% PER 2019 14,52 PER 2020 10,88 VE / CA 2019 7,60x VE / CA 2020 5,72x Capitalisation 533 M Prochain événement sur DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG 21/02/19 Assemblée générale Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 39,7 € Ecart / Objectif Moyen 12% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Torsten Grede Chief Executive Officer Gerhard Roggemann Chairman Susanne Zeidler Chief Financial Officer Karl-Michael Maas Senior Vice President & Head-Human Resources Wilken Freiherr von Hodenberg Member-Supervisory Board