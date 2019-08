Dillard : perte nette creusée au 2e trimestre

16/08/2019 | 09:29

Dillard a publié jeudi soir une perte nette de 40,7 millions de dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, soit 1,59 dollar par action, à comparer à une perte de 10 cents par action l'année dernière à la même époque.



Le groupe de distribution affiche un chiffre d'affaires de 1,43 milliard de dollars sur la période, avec une baisse des ventes à magasins comparables de 2%, à comparer à une hausse de 1% réalisée un an auparavant.



A cette occasion, la société basée à Little Rock (Arkansas) précise avoir redistribué à ses actionnaires 51,4 millions de dollars durant le trimestre écoulé, sous la forme de rachats d'actions et de dividendes.



