Forums > Forum DLSI

Fil d'actualité Discussions DLSI Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue ALDLS Que penser de DLSI recommandé ce jour par investir ?



MonaSo participe à cette discussion MonaSo - ALDLS Bonjour Nolwen,

Je t'ai vexée l'autre jour. Excuse-moi, je fais souvent l'imbécile.



INVESTIR recommande avec objectif à 14€. Le titre peut partir d'un moment à l'autre car il y a peu de liquidité sur Alternext. Une petite ligne de 3 000€ peut être payante.

Achat possible mais SGDG vu les marchés encore difficiles. Sous 10,50€ tu revends!



Sans rancune? Bon trade. --- - ALDLS Alex , je ne me souviens pas que tu m'ais vexé de quelque maniere que ce soit. Au contraire , je te remercie de ta présence sur ce forum et des informations toujours très pertinentes que tu donnes aux internautes . Tu es nécessaire

Merci pour ton conseil sur DLSI ,j'en ai déjà quelques uns c'était pour connaitre ton opinion . Voir les 2 réponses précédentes MonaSo - Nolwen Merci Nolwen, tu es sympa!





Publier Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre message a été ajouté Une erreur est survenue Voir la suite ALDLS 3 Voir la suite

Graphique DLSI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Membres actifs sur DLSI acrouan 248

stock-pick 95

0PHENIX0 39

zombie 41

Marius11 53