- mon fils ! dit la maman le soir venu d'un air grâve... Tu répondras à la maitresse que maman n'a plus de sou pour courir après le papier... Elle a déjà fait ses courses chez CASINO et dépensé ses derniers ronds dans l'achat du livre l'ILIAD et l'odyssée... mais que c'est un investissement sûr ? au fait comment es tu tombé dans la cour ? Eh bien je courrais après le papier qui s'envolait... Ah bon, mais tu as racheté ta faute alors... Le lendemain soir le fils reviens jovial de l'école... Maman qu'est ce que tu as écrit dans le carnet ? Que dans la vie on ne peut avoir le beurre, l'argent du beurre et le c. de la crémière... tient j'ai la réponse de l'école... Sauf si c'est une maîtresse ! Bien cordialement