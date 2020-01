La comparaison des prévisions de bna depuis 3 ans avec les résultats réels de cette superbe montrent à l'évidence que les analystes sont trop optimistes.j'anticipe pour 2019 un bna de 1.80 contre 1.89 pour les analystes. Une prévision de 2.33 euros pour 2020 me parait vraiment surréaliste, il vaut mieux ne pas rêver à l'impossible et rester raisonnable - +23.% de hausse- vs 2019!! Le membre a déclaré être actionnaire de la société concernée