EUR/USD : Test d’un support de long terme Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à long terme du 21/08/2018 | 08:51





Alors que les statistiques américaines continuent d’afficher leur solidité, comme l’illustre la progression du PIB de l’Oncle Sam au deuxième trimestre (+4.1% en données annualisés, un record depuis 4 ans), la Réserve Fédérale ne masque pas ses intentions de procéder à deux nouvelles hausses de taux d’ici la fin de l’année. La FED se félicite en effet de la bonne santé économique des Etats-Unis, minimisant au passage les incertitudes commerciales.



Pourtant, les droits de douane ne cessent de grimper aux quatre coins du monde, sous l’impulsion du protectionnisme sauvage de Donald Trump. Le président américain s’acharne en particulier sur la Chine, l’UE qu’il qualifie sereinement d’ «ennemi» ou encore la Turquie, sur fond de tensions diplomatiques et d’inflation déjà galopante du côté de la Mer Noire (+16% sur un an).



Bien que la première puissance mondiale s’expose aux représailles de ses partenaires et voie déjà son déficit commercial rebondir, le Dollar bénéficie néanmoins de son statut de valeur refuge à ce stade.



La BCE, elle, ne semble en conséquence pas plus pressée qu’auparavant de normaliser sa politique monétaire. Déjà prudente quant au niveau de l’inflation sous-jacente (+1.1% sur un an au dernier pointage), l’institution se méfie des conséquences des nouvelles taxes américaines sur le commerce extérieur des Dix-Neuf ainsi que de l’exposition de certaines banques de l’Union monétaire à Ankara.



Techniquement, en données hebdomadaires, la monnaie unique parvient de justesse à préserver en clôture son principal support de long terme à 1.1430 USD. L’allure des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines nous indiquent toutefois les difficultés actuelles de l’Euro qui pourrait accélérer vers 1.128 puis 1.0990 à l’occasion d’un prochain test du même seuil. Divergences de politique monétaire, guerre commerciale et crise turque : la monnaie unique s’engouffre dans des niveaux inédits depuis plus d’un an.Alors que les statistiques américaines continuent d’afficher leur solidité, comme l’illustre la progression du PIB de l’Oncle Sam au deuxième trimestre (+4.1% en données annualisés, un record depuis 4 ans), la Réserve Fédérale ne masque pas ses intentions de procéder à deux nouvelles hausses de taux d’ici la fin de l’année. La FED se félicite en effet de la bonne santé économique des Etats-Unis, minimisant au passage les incertitudes commerciales.Pourtant, les droits de douane ne cessent de grimper aux quatre coins du monde, sous l’impulsion du protectionnisme sauvage de Donald Trump. Le président américain s’acharne en particulier sur la Chine, l’UE qu’il qualifie sereinement d’ «ennemi» ou encore la Turquie, sur fond de tensions diplomatiques et d’inflation déjà galopante du côté de la Mer Noire (+16% sur un an).Bien que la première puissance mondiale s’expose aux représailles de ses partenaires et voie déjà son déficit commercial rebondir, le Dollar bénéficie néanmoins de son statut de valeur refuge à ce stade.La BCE, elle, ne semble en conséquence pas plus pressée qu’auparavant de normaliser sa politique monétaire. Déjà prudente quant au niveau de l’inflation sous-jacente (+1.1% sur un an au dernier pointage), l’institution se méfie des conséquences des nouvelles taxes américaines sur le commerce extérieur des Dix-Neuf ainsi que de l’exposition de certaines banques de l’Union monétaire à Ankara.Techniquement, en données hebdomadaires, la monnaie unique parvient de justesse à préserver en clôture son principal support de long terme à 1.1430 USD. L’allure des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines nous indiquent toutefois les difficultés actuelles de l’Euro qui pourrait accélérer vers 1.128 puis 1.0990 à l’occasion d’un prochain test du même seuil.

Mathieu Burbau © Zonebourse.com 2018 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique EURO / US DOLLAR (EUR/USD) Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine