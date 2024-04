Pour ceux qui en doutaient encore, la relation entre (anticipation de la) politique monétaire et taux de change n’est plus à démontrer. L’euro vient d’ailleurs d’en faire les frais, comme en témoigne sa vive réaction baissière à l’issue de la réunion de la Banque centrale européenne. Si le statut quo était largement anticipé, la principale interrogation concernait le calendrier de la première détente, surtout en raison de l’inflation qui a augmenté plus que prévu en mars aux Etats-Unis. Les investisseurs craignaient, en effet, que la BCE décide de prendre son temps et de décaler à la rentrée son virage dans la politique monétaire. Que nenni.

L’euro vient ainsi de casser un support clé autour des 1.0708 USD, validant une structure de retournement baissière dite en « épaules-tête-épaules ». La paire devrait continuer à consolider jusqu’aux 1.0538/1.0504 USD. On notera par ailleurs que la structure du cable (GBP/USD) est assez similaire avec celle de l’euro. Le support à surveiller en parallèle des 1.0708 USD se situe à 1.2533/00 et est également sur le point d’être enfoncé.