robdaf - Bien sur que non qu'il est pas commateux ,la preuve a ce jour ils annoncent un bénéfice record !!!

Juste un petit passage a vide qui annonce de nouvelles persepectives pour 2010 !!

Une petite entreprise qui a bien les pieds sur terre apparement et qui ne vois pas trop grand, juste continuer a progresser et non a dépancer son argent au rachat d'autre petites !!

On espère juste qu'ils seront généreux avec leurs actionnaires !!

Moi je pense juste a renforcer le titre !