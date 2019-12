ephebe - me remémore un truc c'était la femme de gainsbourg la dernière, celle qui avait le petit lulu, un jour on se croise elle me dit rien, mes yeux lui disent fait gaf plus haut soitec ne vaut plus ce que la spécu lui donnera mais sinon c'est une pièce de 50 centimes, par contre un arcelor sous les 10 vaudra amha beaucoup plus dans 1 mois et ce n'est pas un drone... 1