Sovaldi 85000$ pour 3 mois de traitement ou comment un seul médoc peut changer le CA d'une biotech de la taille de Gilead c'est impressionnant...le CA a juste doublé en 1 an grâce au sovaldi, traitement de l'hépatite C, qui a généré plus de 10 milliards $ en 2014, un record dans l'histoire du secteur pharma. Baissier Cours d'entrée : 104.19

