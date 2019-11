En attente du top départ Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse du 04/11/2019 | 17:39

Si les marchés actions inscrivent de nouveaux zéniths boursiers, l’appétit des investisseurs pour les actifs risqués ne fragilise en rien le trend haussier en vigueur sur les prix de l’or. Le cours du métal doré poursuit effectivement sa phase de temporisation, dans l’attente de renouer avec sa tendance de fond positive. Rappelons que l’or jouit d’un environnement favorable à moyen terme. Bien que l’aversion au risque ne se fasse pas ressentir, l’or reste soutenu par la multiplication d’équations aux inconnues complexes, telles que l’enregistrement de records sur les indices boursiers qui ne fait a priori pas bon ménage avec les publications de statistiques économiques en demi-teinte ou encore des résultats trimestriels d’entreprises globalement au-dessus des attentes du marché, mais en retrait en données comparables. Il n’est pas sans rappeler que la relique barbare profite de la baisse généralisée des rendements obligataires qui va de pair avec l’assouplissement des politiques monétaires des principales banques centrales du globe. Graphiquement, en données journalières, la configuration n’a que peu évolué depuis la fin du mois de septembre. La moyenne mobile à 100 jours fait toujours office de soutien tandis que la ligne des 1520 USD bloque les initiatives acheteuses. A ce titre, un trading range prend forme à court terme, borné entre 1480 et 1520 USD, dont le débordement devrait permettre de renouer avec une tendance plus affirmée. Nous privilégions une sortie par le haut, qui libèrerait un nouveau potentiel de hausse, en direction de 1550 USD dans un premier temps.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique GOLD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine