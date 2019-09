Toujours sous pression Envoyer par e-mail :

Depuis le début du mois, l’indice a gagné 5.3%, porté par de nombreux dossiers. Parmi les meilleurs parcours, le fournisseur de composants miniatures AAC technologies progresse de 21%, accompagné dans son avancée par WS Group (alimentaire) +14.6% et Geely (marque automobile) +13.2%.



Graphiquement, en données journalières, les cours viennent de réaliser une figure en double Botton sur la ligne des 25 290 points, permettant à l’indice de repartir de l’avant en direction des 27 780 points.

Pour sortir d’une pression graphique vendeuse, il faudrait dépasser la zone des 28 790 points. Un scénario qui ne pourra se faire qu’avec une forte détente du contexte politico-commercial.

A contrario, une cassure baissière des 24 580 points serait très négative pour la semaine à venir.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.