Harmony Gold Mining Company Limited : La configuration est positive

Données financières (ZAR) CA 2020 33 079 M EBIT 2020 5 458 M Résultat net 2020 3 709 M Dette 2020 3 216 M Rendement 2020 - PER 2020 5,57x PER 2021 2,53x VE / CA2020 0,71x VE / CA2021 0,41x Capitalisation 20 310 M Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 67,01 ZAR Dernier Cours de Cloture 37,45 ZAR Ecart / Objectif Haut 140% Ecart / Objectif Moyen 78,9% Ecart / Objectif Bas 25,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Peter Steenkamp Chief Executive Officer & Executive Director Patrice Tlhopane Motsepe Non-Independent Non-Executive Chairman Beyers Nel Chief Operating Officer-South Africa Boipelo Lekubo Co-Chief Financial Officer & Finance Director Danie Muller Co-Chief Financial Officer