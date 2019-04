I.Ceram : Résultats Annuels 2018 – Un exercice structurant (Marquage CE – Renforcement Réseau – International – Ambitions 2020)

Communiqué de presse Limoges, 17 avril 2019 Un exercice 2018 structurant •Obtention du marquage CE et accélération des ventes d'implants en céramique •Renforcement du réseau de distribution en Europe •Premières poses à l'international •Confirmation des ambitions à horizon 2020 «L'exercice 2018 a été important et structurant pour I.CERAM. Nous avons d'abord franchi une étape-clé dans le développement de notre implant sternal avec l'obtention en juillet du marquage CE. Nous avons par ailleurs mis en place un large réseau de distribution en Europe pour sa commercialisation et pris des participations au sein des sociétés Addidream et Dussartre afin d'accompagner la montée en puissance de notre activité. Enfin, nos publications scientifiques ont été acceptées et confirment l'intérêt grandissant de nos technologies dans le domaine de la chirurgie cardiaque. Ces évènements importants n'ont pas, pour autant, altérés notre politique de R&D qui reste l'ADN même de notre société. I.CERAM a d'ores et déjà démontré sa capacité d'innovation au travers de ses implants en céramique poreuse et des premières implantations de céramiques chargées en antibiotique. Nous disposons maintenant de 10 sternums posés à plus de 18 mois de recul clinique sur des patients qui se portent tous très bien avec des capacités respiratoires retrouvées et toujours en progression. Ce recul clinique très favorable est capital dans notre capacité à convaincre toujours davantage de chirurgiens européens de la rupture technologique proposée par I.CERAM. L'ensemble de ces succès nous conforte dans notre ambition d'installer durablement notre leadership dans le traitement des infections osseuses, avec l'objectif d'obtenir à l'horizon 2020 le marquage CE pour notre sternum chargé en antibiotique. » André Kérisit, Président Directeur Général d'I.CERAM 1

Communiqué de presse Limoges, 17 avril 2019 En milliers d'€ 2018 2017 Volume d'activité 1 733 1 612 Chiffre d'affaires 1 489 1 479 Résultat d'exploitation - 2 708 - 2 125 Résultat net des sociétés intégrées - 2 492 - 2 157 Résultat net de l'ens. consolidé - 2 632 - 2 157 Investissements R&D 1 512 1 491 CIR 481 481 Endettement net - 326 - 549 Fonds propres 6 890 6 438 Le conseil d'administration d'I.CERAM, réuni le 16 avril 2019 sous la présidence d'André Kérisit, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour l'exercice 2018, clos au 31 décembre 2018. Les Commissaires aux comptes du Groupe ont effectué leurs diligences d'audit sur ces comptes et leurs rapports sont en cours d'émission. Confirmation de la montée en puissance des implants en céramique Le Groupe a généré un volume d'activité (intégrant les ventes des produits de distribution réalisées auprès des hôpitaux et cliniques utilisatrices) en progression de 8% à 1 733 K€. En ne tenant compte que de la commission touchée par I.CERAM sur ces ventes en distribution, le chiffre d'affaires est en légère augmentation à 1 489 K€ en 2018 (+ 0,6%). L'accélération des ventes d'implants en céramique (+ 77%), dynamisées par l'obtention en juillet 2018 du marquage CE sur l'implant sternal non chargé, a permis de compenser la baisse de l'activité historique des implants orthopédiques pénalisée par la réduction continue des tarifs de la sécurité sociale. Le développement de l'activité céramique qui représente désormais 11 % du CA consolidé d'I.CERAM (6,5% en 2017), confirme la pertinence de la nouvelle stratégie du Groupe. Renforcement du réseau de distribution international et premières poses à l'international Le Groupe a renforcé sa présence en Europe grâce à une prospection soutenue auprès de distributeurs lui permettant de signer de nombreux partenariats exclusifs et de démarrer dès le mois de juillet la commercialisation de son sternum non chargé. I.CERAM couvre désormais 11 pays sur la zone Europe : France, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, Suisse, Maroc, Espagne, Italie, Grèce, Chypre et Pologne. Grâce à ces partenariats, I.CERAM a réalisé avec succès ses premières poses à l'international, avec deux sternums posés en Italie, un en Espagne et un en Pologne. Le Groupe va poursuivre l'élargissement de son réseau de distribution et devrait enregistrer de nouvelles poses dans les prochains mois. L'intensification de l'effort commercial à l'international a mécaniquement et temporairement pesé sur le résultat d'exploitation qui s'inscrit à - 2 708 K€ contre - 2 125 K€ en 2017. Après prise en compte d'un résultat exceptionnel de 185 K€ et d'un résultat financier de - 77 K€, le résultat net des sociétés intégrées s'établit à - 2 492 K€. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'inscrit pour sa part à - 2 632 K€. 2

Communiqué de presse Limoges, 17 avril 2019 Prises de participation ciblées et structure financière renforcée Le Groupe intègre sur la période sa participation dans la société Addidream, spécialisée dans l'instrumentation médicale et la conception de maquettes 3D pour la préparation des actes opératoires (modélisation de l'intervention). I.CERAM va ainsi pouvoir réduire ses coûts d'instrumentation par la création d'ancillaires à usage unique et apporter une réelle valeur ajoutée aux chirurgiens grâce à la modélisation 3D en amont de leur acte opératoire. En fin d'exercice, I.CERAM a également pris une participation minoritaire au sein de la société Dussartre, dont le savoir-faire dans la fabrication d'aiguilles de chirurgie va lui permettre de développer et fabriquer un kit d'instruments dédié à l'implant sternal. En dépit de ces participations, la structure financière d'I.CERAM reste saine et s'est renforcée en septembre suite à une augmentation de capital de 3,5 M€. A fin décembre, le Groupe affiche une trésorerie nette positive de 326 K€ pour 6 890 K€ de capitaux propres affichant ainsi un gearing négatif de - 5% (endettement net / fonds propres). Une R&D active et des projets prometteurs Fidèle sa politique d'innovation, I.CERAM a poursuivi ses investissements soutenus en Recherche et Développement pour près de 1,4 M€, lui permettant de bénéficier d'un CIR de 481 K€. I.CERAM a démontré sa capacité à innover et apporter une solution thérapeutique majeure dans le domaine de l'infection osseuse. Bénéficiant d'une renommée grandissante dans le monde médical, le Groupe totalise désormais 28 poses de ses implants en céramique poreuse dans le monde (24 pièces non chargées et 4 chargées en antibiotique). Cette démocratisation progressive de la technologie Ceramil bénéficie d'un recul clinique de 4 années pour le 1er sternum implanté (non chargé) et de plus de 24 mois pour le 1er implant chargé en antibiotique. Cette technologie offre aux chirurgiens une solution unique dans le traitement des infections osseuses, des cancers ou des pathologies rares telles que l'agénésie. Les 28 patients implantés se portent bien et bénéficient tous les jours des avantages de l'implant Ceramil d'I.CERAM. La société a commencé à étendre sa technologie à d'autres parties osseuses (fémur) et va poursuivre le renforcement de sa gamme de céramique afin de fournir un traitement adapté à des infections qui ne trouvent actuellement pas de solution satisfaisante. Animées par la volonté d'innover, les équipes scientifiques du Groupe avancent également sur les autres projets R&D du Groupe tels qu'une solution de greffage permettant de protéger les implants des bactéries sur le long terme (brevet déposé en déc.2017). Ce projet prometteur dont les tests sont réalisés sur des implants métalliques (titane) et céramiques présentent des premiers résultats très positifs. Fort de ces premiers succès, I.CERAM confirme sa volonté de mettre sur le marché un implant chargé en antibiotiques à horizon 2020 afin de devenir le leader mondial dans le traitement de des infections osseuses. I.CERAM présentera ses activités et ses perspectives lors d'une réunion le 7 mai 2019 à 11h30 Le rapport financier annuel sera disponible le 23 avril sur : www.iceram.fr Prochaine communication : chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 - 25 juillet 2019 3

Communiqué de presse Limoges, 17 avril 2019 I.CERAM est éligible aux dispositifs PEA et PEA - PME A propos d'I.CERAM: Créée en 2005 à Limoges, la société I.CERAM conçoit, fabrique et commercialise des implants orthopédiques innovants (10 brevets internationaux) et des implants en céramique offrant une biocompatibilité unique. S'appuyant sur son savoir-faire et une expérience de plus de 30 ans de ses dirigeants, la société a décidé d'accélérer fortement son développement sur les biocéramiques. I.CERAM est labellisée « entreprise innovante », certifiée ISO 13485 et bénéficie du marquage CE. Fort de 46 salariés et d'un outil de production à la pointe de la technologie, I.CERAM bénéficie d'un très fort potentiel de développement. La société s'est cotée sur Euronext Growth depuis 2014. ISIN : FR0011511971 - ALICR Contacts : Communication financière Relations investisseurs Solène Kennis André Kérisit Tel : +33 (0)1 75 77 54 65 Tél : +33 (0)5 55 69 12 12 skennis@aelium.fr finances@iceram.fr 4