J'avais une méthode gagnante mais qui ne performait pas assez à mon goût. En 2015, j'ai commencé à chercher une nouvelle stratégie. En février 2016, le déclic, je commence à élaborer ma méthode. Je la teste immédiatement et à partir de novembre 2016 de temps en temps je fais un trade en réel. Je n'ai aucune idée de la perf' théorique sur 2016 car je n'ai pas tout noté mais je savais que je tenais un truc. À partir de février 2017, je n'ai plus fait que du réel. Sur 2017, ma perf' est seulement de 22 % mais je ne me suis pas alarmé car je savais que j'étais rentré très en retard sur Claranova et Soitec par rapport à mes signaux. Avec une entrée sur les signaux d'achat j'aurais eu une année à 150 %. Quant à 2018 tu connais la perf' (et j'espère que ce n'est pas fini avec les résultats de Claranova le 28 mars). Bref, en réel, depuis ma reprise en novembre 2016 ma perf' est de 62 % uniquement en "swing trading pepère", sans aucun day trade.



Sinon, je ne bosse pas à côté. Disons que je suis pris pour raisons familiales. Ce n'est pas que j'aie des choses à cacher. C'est simplement que je ne souhaite pas parler de ma vie privée sur internet. Ni plus ni moins. Mais in real life aucun problème.



Sinon, 21600 € en 2018, c'est une belle perf' également mais je n'en attendais pas moins de ta part... 1