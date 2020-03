Forums > Forum Linedata Services

manon et lister marie68 2 autres membres participent à cette discussion MonaSo - CA 4e Trim. +18% -------------------------

Message de ALEX29:



Un titre à surveiller!

------------------------- MonaSo - LIN Bons résultats 2007. Possible en spéculatif à 12,60€. lister - ALEX tu va encore te faire engueler de passé à HA sous les supports ;-) MonaSo - Lister -------------------------

J'essaye de donner des bonnes indications. Le reste tu sais c'est secondaire pour moi!



Tu a vu le cours today méfie toi si manon te suis aveuglément elle est pas prêtre de se rendre LIQUITE sur son PAE MonaSo - LIN LINEDATA est une entreprise qui marche bien ( voir résultat 2007). Le départ du directeur financier est une occasion d'achat.

Lister, si tu veux donner des cours à Manon, va z'y!

Manon , je lui ai laissé des messages elle n'a jamais répondu !!!!!!!



Et puis je ne veux pas donner juste une position comme ça .

rappelle toi je me demandais pas une positon, ni une valeur,mais une aide technique .

tu sais personne ne réagi de la même façon en plus.



elle a cas me laissé un message .



A + MonaSo - Lister Un peu de patience peut-être! Tu sais un cours complet d'A.T. c'est assez long, pas loin de 1 an.



je ne sais pas où la joindre ,MOI ! MonaSo - Lister Mets un message sur le forum, tant pis, tu verras bien.

Bonne chance. manon - ALEX ET LISTER Calmez.vous!!!!!Ok je suis nouvelle je suis nulle en AT .Je vous demande des avis des conseils..je ne peux pas faire du daytrading(pas le temps et trop nulle..mais peutetre un jour!!)donc je lis vos posts..parfois je suis vos conseils d'achats mais pas à lettre car manque de temps et de liquidités.Pas de favoritisme je lis un peu tout le monde.. ceux qui mettent des posts..et je réponds parfois!!Mais merci et bravo à tous ceux qui font vivre ce forum mème si parfois il y a de petites guerres intestines!!! marie68 - Manon

A moi non plus, tu ne réponds pas, mais comme je compatis parce que j'étais dans la même situation que toi neuf mois en arrière, tu peux aller sur le lien suivant. Cela peut t'aider. Bien sûr, il faut du temps, comme toi, j'en manque cruellement. Je fais le plus gros du travail le soir et le week-end.

Bon courage.

A+



Désolé pour lister, peut-être plus tard. Tu vois, si tu as un peu de patience c'est possible. Elle n'a pas complètement fermé la porte. Alors croises les doights ou mieux, pries le ciel, il t'aideras!! manon - MARIE Merci..tu sembles te débrouiller pas mal maintenant!Dur de pas trader en temps réel..moi aussi le soir parfois en journée j'essaie de boursicoter!! marie68 - Manon Disons que cela aide à acheter au bon moment. Mais tu sais, même en ayant de bonnes bases, on peut toujours se planter !

Après, il faut bien connaître les valeurs, surveiller la hausse ou la baisse des indices, etc.

Cela demande du temps, de l'investissement quotidien.

A+ lister - MANON MARIE t'a donné de bon conseils .



Le temps pour aller chercher les infos est vraiment IMPORTANT, et ne pas suivre quelqu'un sans que toi même tu sent cette valeur et que tu sache comment tu va la suivre



une chose que je ne comprend pas, puisque tu veux rendre liquide ton pea . Tu a l'air de vouloir reprendre des lignes nouvelles . Essaye plutôt de reduire tes pertes sur les lignes que tu as déjà .



A +



PS: Je ne cherche pas à être un privilégier , mais si une un à un courant qui passe ( femme ou homme ) . C'est bien !



fait une liste de tes valeurs avec ton prix de reviens ( pru ) pour chaque valeur sans le nombre de titres (sans importance, ça regarde personne ) et je vais voir ce que je peux faire pour t'aider .



ce n'est pas grave car hier j'ai du allé à une dégustation de vin et je suis rentré très tard



va savoir ?



je j'ai qu'une parole , sauf pour RDV je suis souvent en retard .



Il ne faut pas rigoler, sinon, elle va se sauver. LOL manon - LISTER OK!je me lance: AC(47,74) MTP(44,65) EN(44,91) DBG(6,31) EEN(42,75) FIM(36,93) EO(58,38) FTE(22,39) EUROTUN REGT(56,20)IFG(25,37) RX(16,89) RNO(76,06) SOI(3,77)SGAM(76,06) je crois n'avoir rien oublié..c'est déjà pas mal!! marie68 - Manon FIM a pris 14% today, tu es en PV. Le SGAM, pareil, il a clôturé à 77,01.



Les autres, j'ai pas regardé.



Je les laisse à Lister.



A+ lister - MANON et MARIE je mange et je reviens .



A + marie68 - Manon MTP, pareil, tu es en PV, clôture à 50,67

AC, peut remonter jusque 50 (MM65)



Je regarde le reste. marie68 - Manon Pour moi, tes positions les plus catastrophiques sont EO et RNO.

Les autres peuvent se rattraper.



Il faut mettre des stops pour éviter de si grosses pertes. manon - MARIE Merci.J'avais pas l'habitude de bosser avec des stops mais c'est sur cela permet de limiter les pertes.Je ferai attention les prochaines fois.. marie68 - Manon Je suis comme toi une débutante, mais je prend le temps de surveiller les valeurs au quotidien et même plusieurs fois par jour si je le peux.



Tiens, j'ai trouvé ça sur ZB dans Aide/Formation :



TEMPS CONSACRE AU SUIVI DU MARCHE



Chaque investisseur consacre un temps différent au suivi des marchés. Il est donc primordial d'adapter son horizon de placement en fonction de ses connaissances des marchés et de sa personnalité. Plus on consacre du temps, plus l'investisseur peut raccourcir son horizon de trading. Sachant que les professionnels suivent toute la journée les marchés et que pour 80% ils coupent leur position avant la clôture...



A+ manon - LISTER J'espère que tu t'es régalé!!Y atil des professionnels de la bourse sur ce forum?ou des gens qui font du daytrading et qui vivent de leurs plusvalues? lister - MANON j'ai jetté un oeil sur tes titres, ,j'ai été déçus je pensai rire un peu ou beaucoup pleuré ,tout va bien rein de tout ça ,



merci à marie elle a dégrossi le travail



Mais pour une stratégie pour ton PEA il va falloir que l'on en discute en direct ce sera plus facile et plus libre ,car comme l'a mis marie dans un de ces post il faut tenir compte de la stratégie de chacun et des risques qui en découlent .



on a 2 jours pour réfléchir et pour en discuter ce qui m'ait pas plus mal si tu es d'accord mon TEL est sur IAM ,car pour ce soir cet un peu court .



j'attend ta réponse sur ce forum ce soir ou si tu veux en savoir plus . lister - MANON c'est super ,tu ne le sais pas mais je suis un épicurien . marie68 - Manon Il doit faire une sieste ! ;-)



Pour t'aider :



L'objectif de cours et la sortie d'une position



Manager une position gagnante est bien plus délicat que de prendre une perte. L’objectif d’un bon money management consiste à rester en position aussi longtemps que la promesse de gains futurs reste forte tout en préservant une partie des gains potentiels.



Dans un premier temps, le trader devra ajuster son stop au niveau du point mort de son opération (cours d’entrée + frais de courtage A/R). Il faudra toutefois s’assurer que le marché dispose de suffisamment d’espace pour respirer sans vous sortir prématurément d’une position.



Dans un second temps, l’objectif du trader sera de préserver une partie des gains latents en ajustant le niveau du stop au-dessus du point mort tout en laissant « courir » ses gains. Il existe donc deux techniques complémentaires pour sortir d’une position gagnante :



Passer des ordres de vente limite sur des cibles de profits préalablement définies (supports, résistances),

Mettre en place un système de « trailing stop » (stop suiveur).





Bonne soirée. lister - MARIE ton message est en retard , tel est p....... tu connais le suite du dicton





;-) ;-) ;-) manon - LISTER RING!!!!!!!!!HIHI manon - LISTER J'espère que c'était le bon numéro!Je suis en capilotade et je vais bientot partir dormir!! Voir les 42 réponses précédentes MonaSo - LIN Signal de baisse le 12/03. Attendre les 4 300 points sur le CAC pour un éventuel achat. Voir les graphs, mais LINEDATA est une belle société.





