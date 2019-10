Impacté par le fléchissement des statistiques économiques Envoyer par e-mail :

L’envolée des cours résultant de la paralysie de la production saoudienne, frappée en son cœur par une attaque de drones revendiquées par les insurgés yéménites, n’aura été que de courte durée. Les équipes d’Aramco ont en effet rapidement rétabli un niveau normalisé de la production de brut, imputée de 6% à l’échelle mondiale. Dit autrement, la hausse des prix pétroliers n’a été qu’éphémère et intégralement retracée en dix séances. Si la situation géopolitique reste tendue au Moyen-Orient, il parait évident qu’elle demeure éclipsée par les inquiétudes liées à la demande mondiale de brut. Les indicateurs macroéconomiques de part et d’autre de l’Atlantique fléchissent, à l’image de l’indice ISM manufacturier qui est ressorti à 47.8, attestant une contraction de l’activité industrielle. Le pessimisme l’emporte donc à court terme et les opérateurs semblent insensibles à la baisse de la production de l’OPEP, tombée à un plus bas de huit ans. Techniquement, en données journalières, les cours reviennent tester le support majeur situé dans la zone des 57-58 USD. Celui-ci devra mobiliser les acheteurs sous peine d’assister à une extension de la baisse en direction des prochains niveaux pertinents, à 53 USD.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

