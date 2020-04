Medicrea International : 09/04/2020 MEDICREA annonce ses résultats annuels 2019 et son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020

MEDICREA ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS 2019 ET

SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2020

NOUVEAU POINT SUR LES CONSEQUENCES SUR SON ACTIVITE DE LA PANDEMIE COVID-19

Lyon et New York, le 9 avril 2020 - Le Groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 -

ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD™ ASI (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, publie ses résultats annuels IFRS 2019 audités et approuvés par le Conseil d'Administration du 7 avril 2020, ainsi que son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2020.

1- RESULTATS ANNUELS 2019

Progression de 11 % des ventes à périmètre comparable Amélioration de 6 points de la marge brute à 78 % du chiffre d'affaires

EBITDA (1) positif de 3,1 M€ et multiplié par 5 par rapport à l'année précédente

En millions d'euros 2018 2019 (2) Retraité Chiffre d'affaires 32,3 32,7 Marge brute en % du chiffre d'affaires 72% 78% EBITDA (1) 0,6 3,1 En % du chiffre d'affaires 2 % 9 % Résultat opérationnel courant (7,5) (6,0) Autres charges non récurrentes (0,6) (0,7) Paiement en actions (0,7) (2,0) Coût de l'endettement financier net (2,8) (4,7) Résultat courant avant impôt (11,6) (13,4) Résultat net (12,0) (15,6)

: Résultat opérationnel avant amortissements et provisions : Après prise en compte des ajustements liés à la norme IFRS 16 « contrats de location » en vigueur depuis le 1 er janvier 2019

Le chiffre d'affaires annuel 2019 s'élève à 32,3 millions d'euros, en hausse de 11% à périmètre comparable par rapport à 2018. Les différents marchés où MEDICREA® commercialise ses produits en direct (Etats-Unis, Belgique et France) sont en croissance et l'activité se développe désormais de façon soutenue en Australie. Pour mémoire, le Groupe a mis fin début 2019 à 2 activités non stratégiques de distribution de substituts osseux et de réparation de matériels de blocs opératoires qui avaient généré 2,9 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018.

Le taux de marge brute s'établit à 78 % sur 2019, en forte amélioration de 6 points par rapport au précédent exercice du fait d'une baisse significative du recours à la sous-traitance, d'une meilleure utilisation des capacités de production et d'une répartition des ventes par produits plus favorable, avec notamment une augmentation du chiffre d'affaires aux États-Unis où les prix de vente sont plus élevés.

Les charges opérationnelles sont en baisse de 1,1 million d'euros à taux de change constant, hors commissions sur ventes directement liées à l'évolution du chiffre d'affaires aux États-Unis, par rapport à 2018.

Compte-tenu de ces éléments, la perte opérationnelle avant charges non récurrentes est de -6 millions d'euros contre - 7,5 millions d'euros l'année précédente.

1