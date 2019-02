Muenchener Rueckversicheru : A proximité de gros niveaux 14/02/2019 | 09:10 vente En cours

Cours d'entrée : 201.3€ | Objectif : 193€ | Stop : 204.5€ | Potentiel : 4.12% La valeur Muenchener Rueckversicherung évolue à proximité d'une importante zone de résistance fixée vers 203.1 EUR en données hebdomadaires. Le potentiel de hausse apparaît limité et suggère l'ouverture de positions baissières.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 193 €. Graphique MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts Avec un PER à 10.82 pour l'exercice en cours et 9.86 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

Au cours des 4 derniers mois, les analystes ont revu de manière significative leurs estimations du chiffre d'affaires de la société.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 189.65 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 203.1 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 201.8 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Réassurance immobilière et domestique Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. MUENCHENER RUECKVERSICHERUN.. 5.38% 33 858 HANNOVER RÜCKVERSICHERUNG 9.35% 17 501 EVEREST RE GROUP -2.47% 8 718 IRB BRASIL RESSEGUROS SA 8.82% 7 549 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. 7.22% 6 069 THIRD POINT REINSURANCE LTD 15.87% 1 052

Ulrich Ebensperger © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2019 51 305 M EBIT 2019 4 235 M Résultat net 2019 2 701 M Dette 2019 - Rendement 2019 4,84% PER 2019 10,82 PER 2020 9,86 Capi. / CA 2019 0,59x Capi. / CA 2020 0,57x Capitalisation 30 027 M Prochain événement sur MUENCHENER RUECKVERSICHERU 20/03/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 27 Objectif de cours Moyen 204 € Ecart / Objectif Moyen 1,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Joachim Wenning Chairman-Management Board Bernd Pischetsrieder Chairman-Supervisory Board Christoph Jurecka Chief Financial Officer Henning Kagermann Member-Supervisory Board Ron Sommer Member-Supervisory Board