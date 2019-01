Le freinage de la FED booste les valeurs technologiques Envoyer par e-mail :

Parmi les meilleures performances depuis le début 2019, le « x » prennent les commandes. En premier lieu, Xilinx qui gagne 32%. Le fabricant de puces possède tous les feux au vert. Le troisième trimestre a vu l’explosion de son bénéfice net (239 millions de dollars contre une perte de 12 millions un an plus tôt). Netflix se place une fois de plus sur le podium, car le spécialiste du contenu en ligne établit sa cinquième année de hausse, avec un score de 27% pour 2019.



En revanche, Tesla ferme la marche du palmarès en cédant 7%. La société californienne vient d’annoncer la forte réduction de ses effectifs afin de maîtriser davantage ses coûts, en parallèle d'une baisse de l’incitation fiscale sur les véhicules électriques.



Qualcomm perd également plus de 11%. L’action reste ciblée par un fonds spéculatif qui anticipe une forte dégradation des profits, suite à des menaces de procédure en cours par l’autorité de concurrence aux Etats-Unis (risque de partage de brevets).



Techniquement, en données journalières, la reprise actuelle portée par la moyenne mobile 20 jours pourrait trouver un prochain blocage lors du contact avec la résistance des 6970 points. Ce niveau correspond à la moyenne mobile 100 séances, toujours orientée négativement.

Patrick Rejaunier Suivre Patrick Rejaunier © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.