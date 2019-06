NATIXIS : Payments et VISA lancent Xpollens

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l’occasion de Money 20/20 Europe, Natixis Payments et Visa présentent Xpollens, une offre de Payments in a box en marque blanche. Cette solution permet à ses clients d’intégrer facilement et en un temps record une gamme complète de services de paiement, de l’émission de cartes de paiement au paiement instantané en passant par la tenue de compte." L'objectif de Xpollens est d'abstraire la complexité liée à l'émission et la gestion de moyens de paiement pour permettre aux fintech, aux marchands et aux entreprises de se concentrer sur leur cœur de métier et leur expérience client et de profiter aisément des opportunités de business résultant de la mise en œuvre de la DSP2, " explique Pierre-Antoine Vacheron, CEO de Natixis Payments.Actuellement en phase pilote, Xpollens s'adresse dans un premier temps aux fintech. Deux d'entre elles ont été sélectionnées début 2019 pour développer la gamme de services de l'offre aux côtés de Natixis Payments et de Visa : l'espagnol Coinscrap et le français Linxo.Conformément à l'engagement de Xpollens, visant à assurer le déploiement de sa solution en 100 jours, ce processus de développement initié en mai 2019 aboutira à une offre commerciale testée par Linxo auprès de ses utilisateurs d'ici la fin de l'année.